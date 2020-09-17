17.09.2020 09:07

ФОТО: Подпольный цех в Русской Лозовой изготавливал бензин из российского сырья (ГПСУ)

В ходе обысков выявлены различные виды горючего и сырье производства Российской Федерации общим объемом около 100 тыс. литров, а также оборудование для изготовления бензина и дизтоплива.



// dpsu.gov.ua

Пограничникам поступила оперативная информация, что на территории села Русская Лозовая функционирует подпольный цех по производству бензина и дизельного топлива, сырье для которого незаконно поступает с территории РФ. Изготовленный бензин в дальнейшем реализовывался физическим и юридическим лицам.

В ходе обысков, проведенных 15 и 16 сентября, обнаружены подземные и наземные резервуары, в которых хранилось более 70 000 литров ингредиентов для незаконно изготовления горюче-смазочных материалов и грузовой автомобиль с 22-ю тоннами подакцизных жидкостей, которые были перемещены с территории России в Украину. Также изъято более 60 000 гривен и «черная» бухгалтерия.



В настоящее время проводятся следственные и розыскные действия.



Изъятые образцы топлива направлены на экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства уголовного преступления и лица, причастные к его совершению.

Процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного изготовления топлива (ч. 2 ст. 204 УК Украины) осуществляет Харьковская областная прокуратура.