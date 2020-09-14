14.09.2020 15:08

ДТП на Комунальному мосту - інформація міської ради

Аварія, в результаті якої постраждали двоє дорожніх робітників, сталася сьогодні, 14 вересня, о 9:57 на Комунальному мосту на пр. Льва Ландау.



//city.kharkov.ua

Як повідомив виконроб Василь Хурса, під час робіт з монтажу бар'єрного огородження автомобіль «Мерседес-Бенц Віто» скоїв наїзд на групу з восьми робітників. Машина знесла тимчасове огородження і попереджувальний знак, влетіла в бар'єрну огорожу, зачепила автомобіль прикриття «Газель» і вдарила двох людей. За словами свідків, водій «Мерседеса» був у нетверезому стані.

Зараз поліція оформлює дорожньо-транспортну пригоду. Слідчий вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

«У нас були встановлені всі необхідні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху, а також тимчасові знаки при виконанні робіт. Провини наших робітників у цьому ДТП немає і не може бути», - зазначив виконроб.

Постраждалі були доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої і невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова. У робочих діагностовані забої, садна, у одного з них - розрив м'яких тканин на нозі. Вони отримали медичну допомогу і були відпущені додому на амбулаторне лікування.