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11.09.2020  12:52   

На дороге загорелась фура со шротом

Cпасатели ликвидировали пожар в грузовике.


// ГСЧС

9 сентября в 17:53 на номер «101» поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля возле поселка Рогань.

Горели отходы семян подсолнечника в полуприцепе грузовика DAF.

Приьывшие на тушение спасатели подалипожарный ствол от автоцистерны и быстро ликвидировали пожар.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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