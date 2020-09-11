На дороге загорелась фура со шротом

Cпасатели ликвидировали пожар в грузовике.
9 сентября в 17:53 на номер «101» поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля возле поселка Рогань.
Горели отходы семян подсолнечника в полуприцепе грузовика DAF.
Приьывшие на тушение спасатели подалипожарный ствол от автоцистерны и быстро ликвидировали пожар.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
И вы, и окружающие будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Постарайтесь не терять головы – иначе можно пожалеть о легкомысленных поступках.
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