Главная Новости Криминал и происшествия Пять сел осталось без газа: повреждение газопровода расследует полиция (ФОТО)
09.09.2020  13:01   

Пять сел осталось без газа: повреждение газопровода расследует полиция (ФОТО)

В результате происшествия пострадавших нет. От газоснабжения отключены более 2000 абонентов в населенных пунктах Коротич, Алешки, Алешки-Майский, Кандибовка, Рай-Еленовка.


// hk.npu.gov.ua

8 сентября в 14:45 в Люботинское отделение полиции поступило сообщение о том, что в садовом товариществе на одном из участков представители строительной фирмы проводили бурение скважины для водоснабжения. Вследствие работ буром была повреждена газовая труба высокого давления диаметром 500 мм газопровода направлению «Песочин-Коротич-Люботин».

Представители АО «Харьковгаз» проводят работы по ликвидации аварии. Пострадавших лиц нет. Для проведения ликвидационных работ от газоснабжения отключены более 2240 абонентов в населенных пунктах Коротич, Алешки, Алешки-Майский, Кандибовка, Рай-Еленовка. Предварительная дата возобновления газоснабжения – 10 сентября.

Информация о происшествии  внесена следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливают работники полиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  газопровод, полиция, харьков
 
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