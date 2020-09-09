Пять сел осталось без газа: повреждение газопровода расследует полиция (ФОТО)

В результате происшествия пострадавших нет. От газоснабжения отключены более 2000 абонентов в населенных пунктах Коротич, Алешки, Алешки-Майский, Кандибовка, Рай-Еленовка.
8 сентября в 14:45 в Люботинское отделение полиции поступило сообщение о том, что в садовом товариществе на одном из участков представители строительной фирмы проводили бурение скважины для водоснабжения. Вследствие работ буром была повреждена газовая труба высокого давления диаметром 500 мм газопровода направлению «Песочин-Коротич-Люботин».
Представители АО «Харьковгаз» проводят работы по ликвидации аварии. Пострадавших лиц нет. Для проведения ликвидационных работ от газоснабжения отключены более 2240 абонентов в населенных пунктах Коротич, Алешки, Алешки-Майский, Кандибовка, Рай-Еленовка. Предварительная дата возобновления газоснабжения – 10 сентября.
Информация о происшествии внесена следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливают работники полиции.
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