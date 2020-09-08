Мужчину ограбили в лифте на Салтовке

Злоумышленник порезал 45-летнему пострадавшему руку, отобрал у него барсетку с ключами и сорвал с шеи цепочку из серебра.
Сообщение о происшествии в подъезде дома по улице Героев Труда поступило в Киевский отдел полиции 7 сентября около 13:25.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа районной полиции, отработала место происшествия и прилегающую территорию, а также собрала первичный материал.
В ходе проведения неотложных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители около 22:30 установили местонахождение нападающего и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правонарушителем оказался 51-летний мужчина.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Сейчас идет выяснение всех обстоятельств происшествия, решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику.
Если в ваших отношениях с любимым человеком наметились какие-то проблемы, пусть даже микроскопические, то лучше денек отдохнуть друг от друга и не встречаться.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
Международный день солидарности журналистов был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов.
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