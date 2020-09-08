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08.09.2020  13:46   

Мужчину ограбили в лифте на Салтовке

Злоумышленник порезал 45-летнему пострадавшему руку, отобрал у него барсетку с ключами и сорвал с шеи цепочку из серебра.


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Сообщение о происшествии в подъезде дома по улице Героев Труда поступило в Киевский отдел полиции 7 сентября около 13:25.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа районной полиции, отработала место происшествия и прилегающую территорию, а также собрала первичный материал.

В ходе проведения неотложных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители около 22:30 установили местонахождение нападающего и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правонарушителем оказался 51-летний мужчина.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Сейчас идет выяснение всех обстоятельств происшествия, решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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