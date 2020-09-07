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07.09.2020  10:02   

Лесные пожары в Двуречанском районе потушены, – ГСЧС

Лесной пожар в Харьковской области, уничтоживший 22 дома, потушили ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области


// ГСЧС

Последние очаги тлеющей лесной подстилки в Двуречанском районе спасатели потушили 6 сентября в 14:57. Ликвидация пожара продолжалась более четырех суток, пишет Суспільне.Харків.

О том, что спасатели завершили работу на месте лесного пожара вблизи пгт Двуречная, сообщил представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Харьковщины Игорь Лупандин.

Несколько пожарных машин остались дежурить на перелище до утра 7 сентября. Другую технику и людей отозвали.

Палаточный городок в селе Горобьевка, где размещался штаб спасателей и полиции, уже свернули.

Тэги:  пожар, харьков
 
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