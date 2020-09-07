07.09.2020 10:02

Лесные пожары в Двуречанском районе потушены, – ГСЧС

Лесной пожар в Харьковской области, уничтоживший 22 дома, потушили ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области



// ГСЧС

Последние очаги тлеющей лесной подстилки в Двуречанском районе спасатели потушили 6 сентября в 14:57. Ликвидация пожара продолжалась более четырех суток, пишет Суспільне.Харків.



О том, что спасатели завершили работу на месте лесного пожара вблизи пгт Двуречная, сообщил представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Харьковщины Игорь Лупандин.



Несколько пожарных машин остались дежурить на перелище до утра 7 сентября. Другую технику и людей отозвали.



Палаточный городок в селе Горобьевка, где размещался штаб спасателей и полиции, уже свернули.