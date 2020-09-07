Лесные пожары в Двуречанском районе потушены, – ГСЧС

Лесной пожар в Харьковской области, уничтоживший 22 дома, потушили ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Последние очаги тлеющей лесной подстилки в Двуречанском районе спасатели потушили 6 сентября в 14:57. Ликвидация пожара продолжалась более четырех суток, пишет Суспільне.Харків.
О том, что спасатели завершили работу на месте лесного пожара вблизи пгт Двуречная, сообщил представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Харьковщины Игорь Лупандин.
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