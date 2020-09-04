Развлекаясь «по полной», СБУ-шник решил устроить сафари на охранника (ФОТО)

В одном из развлекательных заведений Харькова задержали старшего консультанта-эксперта СБУ, которому инкриминируют стрельбу по оппоненту из травматического оружия.
По данным следствия, инцидент произошел в 04:00 2 сентября. Силовик был в состоянии алкогольного опьянения и открыл огонь по посетителю из пистолета для отстрела резиновых пуль. 30-летний мужчина получил несколько ранений, тяжесть которых сейчас устанавливается.
На место происшествия выезжала полиция, которая затем передала дело в ГБР. В помещении изъяли ПМ-Т, два магазина, 13 патронов и три гильзы. Следователи предварительно квалифицировали случившееся по статье 296 УК Украины ("хулиганство с применением оружия"). Фигуранту может грозить от трех до семи лет лишения свободы.
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В этот день в Украине утвердили так называемое "харьковское правописание". В мире же чествуют бойцов тхэквондо, а также делают специальный перерыв на искусство. Православная церковь почитает память мучеников Агафона и других.
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