04.09.2020 09:24

Развлекаясь «по полной», СБУ-шник решил устроить сафари на охранника (ФОТО)

В одном из развлекательных заведений Харькова задержали старшего консультанта-эксперта СБУ, которому инкриминируют стрельбу по оппоненту из травматического оружия.



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По данным следствия, инцидент произошел в 04:00 2 сентября. Силовик был в состоянии алкогольного опьянения и открыл огонь по посетителю из пистолета для отстрела резиновых пуль. 30-летний мужчина получил несколько ранений, тяжесть которых сейчас устанавливается.

На место происшествия выезжала полиция, которая затем передала дело в ГБР. В помещении изъяли ПМ-Т, два магазина, 13 патронов и три гильзы. Следователи предварительно квалифицировали случившееся по статье 296 УК Украины ("хулиганство с применением оружия"). Фигуранту может грозить от трех до семи лет лишения свободы.