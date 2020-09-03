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03.09.2020  08:24   

Аваков летит в Харьков открывать штаб борьбы со стихией

3 сентября На Харьковщину из-за ситуации с пожарами вылетает правительственная делегация в составе Арсена Авакова, Марины Лазебной, Андрея Тарана и других.

Это напрямую связано с лесными и другими пожарами, охватившими регион.

Такую информацию разместил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

На Луганщине за текущий год такая ситуация возникает уже во второй раз. Правительственная команда поможет создать штабы быстрого реагирования на местах, также будет проведена оперативная оценка ущерба, необходимой помощи и других параметров.

Ранее сообщалось о том, что экстренное совещание по поводу пожаров на Харьковщине провел президент Зеленский.

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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