Аваков летит в Харьков открывать штаб борьбы со стихией

3 сентября На Харьковщину из-за ситуации с пожарами вылетает правительственная делегация в составе Арсена Авакова, Марины Лазебной, Андрея Тарана и других.
Это напрямую связано с лесными и другими пожарами, охватившими регион.
Такую информацию разместил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
На Луганщине за текущий год такая ситуация возникает уже во второй раз. Правительственная команда поможет создать штабы быстрого реагирования на местах, также будет проведена оперативная оценка ущерба, необходимой помощи и других параметров.
Ранее сообщалось о том, что экстренное совещание по поводу пожаров на Харьковщине провел президент Зеленский.
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В Харькове ожидается очередной темпратурный рекорд и сохранится высокая пожароопаснось.
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