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26.08.2020  14:28   

Харьковские заводы снабжали сурогатным спиртом подпольное производство

Подпольный цех организовали двое жителей Луганской области.


://ssu.gov.ua

Всего злоумышленники успели продать 20 тонн контрфактного алкоголя.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили действующего сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и жителя города Горское (Попаснянский район Луганской области), которые скупали неучтенный спирт на водочных заводах Харьковской области и "разливали" в подпольном цехе контрафактную водку. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. 

"Ежемесячно дельцы изготавливали почти тонну готовой "продукции", которую под видом отечественных брендов сбывали через сети розничной торговли в Лисичанске, Горском, Золотом и населенных пунктах вблизи линии разграничения", - отметили в СБУ.

Во время обысков дома у фигурантов, в магазинах и автомобилях выявили 1,5 тонны контрафактного алкоголя. Следователи открыли уголовное производство по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. 

По версии следствия, злоумышленники продали около 20 тонн "левого" спиртного и заработали больше четырех миллионов гривен. 

Решается вопрос о наложении ареста на товар, злоумышленникам готовится подозрение. 

Источник:   СБУ
 Тэги:  налоговая, сбу, контроль, харьков, задержание
 
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