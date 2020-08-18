Агессивные поджигатели сухостоя загрязнили воздух в Харькове до опасных красных зон (ФОТО)

Харьковская область: спасатели ликвидировали 15 пожаров, возникших из-за выжигания сухой травы, мусора и камыша
За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области 15 раз привлекались для тушения сухостоя, хвойной подстилки, камыша и мусора. Суммарная площадь горения составила более 7 га. Все пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожное обращение с огнем.
Одна из крупнейших пожаров произошло снова в селе Вернопилля Изюмского района, где горела сухая трава и стерня на поле, которое уже тушили спасатели прошедшие сутки. Общая площадь горения составила 4 га. Спасатели 28-й Государственной пожарно-спасательной части работали на этом пожаре с 11:35 до 17:00. Ее причиной вновь стало выжигание сухой растительности.
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