18.08.2020 10:43

Агессивные поджигатели сухостоя загрязнили воздух в Харькове до опасных красных зон (ФОТО)

Харьковская область: спасатели ликвидировали 15 пожаров, возникших из-за выжигания сухой травы, мусора и камыша



://kh.dsns.gov.ua

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области 15 раз привлекались для тушения сухостоя, хвойной подстилки, камыша и мусора. Суммарная площадь горения составила более 7 га. Все пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожное обращение с огнем.

Одна из крупнейших пожаров произошло снова в селе Вернопилля Изюмского района, где горела сухая трава и стерня на поле, которое уже тушили спасатели прошедшие сутки. Общая площадь горения составила 4 га. Спасатели 28-й Государственной пожарно-спасательной части работали на этом пожаре с 11:35 до 17:00. Ее причиной вновь стало выжигание сухой растительности.