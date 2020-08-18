Главная Новости Криминал и происшествия Агессивные поджигатели сухостоя загрязнили воздух в Харькове до опасных красных зон (ФОТО)
18.08.2020  10:43   

Агессивные поджигатели сухостоя загрязнили воздух в Харькове до опасных красных зон (ФОТО)

Харьковская область: спасатели ликвидировали 15 пожаров, возникших из-за выжигания сухой травы, мусора и камыша


://kh.dsns.gov.ua

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области 15 раз привлекались для тушения сухостоя, хвойной подстилки, камыша и мусора. Суммарная площадь горения составила более 7 га. Все пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожное обращение с огнем.

Одна из крупнейших пожаров произошло снова в селе Вернопилля Изюмского района, где горела сухая трава и стерня на поле, которое уже тушили спасатели прошедшие сутки. Общая площадь горения составила 4 га. Спасатели 28-й Государственной пожарно-спасательной части работали на этом пожаре с 11:35 до 17:00. Ее причиной вновь стало выжигание сухой растительности.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие, воздух
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.08 Криминал и происшествия В пригороде Харькова загорелись брошенные домохозяйства (ФОТО) 17.08 Медицина Воздух над Харьковом второй день не выходит из опасной «оранжевой» зоны загрязнения (ФОТО) 17.08 Криминал и происшествия Автолюбитель обжег руки, орудуя болгаркой в гаражах на ХТЗ
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 