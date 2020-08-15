Полиция установила личность псевдоминера отделения Пенсионного фонда

Полицейские течение нескольких часов установили личность правонарушителя, который сделал ложное сообщение о минирования здания отделения Пенсионного фонда в поселке Золочев Харьковской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Им оказался 60-летний житель села Александровка. Правоохранители установили, что у мужчины возник конфликт с работниками учреждения и он решил их проучить.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Мужчине грозит грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.
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