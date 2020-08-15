Главная Новости Криминал и происшествия Полиция установила личность псевдоминера отделения Пенсионного фонда
15.08.2020  17:27   

Полиция установила личность псевдоминера отделения Пенсионного фонда

Полицейские течение нескольких часов установили личность правонарушителя, который сделал ложное сообщение о минирования здания отделения Пенсионного фонда в поселке Золочев Харьковской области.


://hk.npu.gov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Им оказался 60-летний житель села Александровка. Правоохранители установили, что у мужчины возник конфликт с работниками учреждения и он решил их проучить.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Мужчине грозит грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  минирование, полиция, взрывотехники, харьковщина, золочев
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.08 Криминал и происшествия В сельсовете под Харьковом искали взрывчатку (ФОТО) 30.07 Криминал и происшествия Минирование: как искали взрывчатку в ТРЦ Украина (ВИДЕО, ФОТО) 29.07 Криминал и происшествия Минирование. Полицейские ищут бомбу в торговом центре
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 