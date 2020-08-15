15.08.2020 17:27

Полиция установила личность псевдоминера отделения Пенсионного фонда

Полицейские течение нескольких часов установили личность правонарушителя, который сделал ложное сообщение о минирования здания отделения Пенсионного фонда в поселке Золочев Харьковской области.



://hk.npu.gov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Им оказался 60-летний житель села Александровка. Правоохранители установили, что у мужчины возник конфликт с работниками учреждения и он решил их проучить.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Мужчине грозит грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.