12.08.2020 11:41

Двое братьев убили собутыльника, а труп припрятали в поле на Харьковщине (ФОТО)

Полицейские Харьковщины задержали двух злоумышленников, которые после пьяной ссоры лишили человека жизни.



://hk.npu.gov.ua

Инцидент произошел в Коломакском районе Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУНПУ, тело погибшего нашли в поле рядом с селом Панасовка. В убийстве оперативники подозревают двоих местных жителей 42 и 44 лет.

Полицейские выяснили, что братья со своим приятелем распивали спиртное. Между ними произошла ссора, во время которой родственники избили гостя. Когда мужчина потерял сознание, один из братьев ударил его ножом. Тело погибшего подозреваемые вынесли в поле, а нож спрятали.

По данному факту открыли уголовное производство по статье 115 (“умышленное убийство”) и 187 УК Украины (“разбой”). Санкция предусматривает до 15 лет тюрьмы.

11 августа во время обыска в доме фигурантов оперативники обнаружили нож и одежду, в которой один из родственников был в день убийства. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения и вручении подозрения.