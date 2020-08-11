Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине стартовал сезон охоты на пернатую дичь - пойманы первые браконьеры
11.08.2020  14:51   

На Харьковщине стартовал сезон охоты на пернатую дичь - пойманы первые браконьеры

С 8 августа 2020 на территории Харьковской области начался сезон охоты на пернатую дичь и сезон «охоты» экоинспекторов на браконьеров


://khark.dei.gov.ua

С открытием сезона охоты Государственная экологическая инспекция в Харьковской области усиливает государственный надзор (контроль) за соблюдением требований природоохранного законодательства с целью предупреждения, недопущения и выявления фактов нарушений правил охоты.

В первые дни охотничьего сезона госинспекторами была проведена разъяснительная работа с охотничьими коллективами по недопущению нарушения природоохранного законодательства. За нарушение ЗУ «Об охотничьем хозяйстве и охоте» при осуществлении мероприятий государственного надзора и контроля инспекторами были задержаны нарушители. В результате проверок составлено 9 протоколов и привлечены 9 лиц к административной ответственности по части 1 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Государственная экологическая инспекция в Харьковской области призывает всех охотников безусловно придерживаться требований действующего природоохранного законодательства!

"Просим всех неравнодушных граждан проявить добросовестность и в случае выявления фактов браконьерства сообщать Государственную экологическую инспекцию в Харьковской области по телефону 057-725-59-96 или E-mail: [email protected]" - подчеркивается в обращении экоинспекторов ко всем неравнодушным.

Источник:   Госэкоинспекция в Харьковской области
 Тэги:  браконьеры, пернатые, харьков, регион, оъота
 
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