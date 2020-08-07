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07.08.2020  13:01   

За последние сутки спасатели ликвидировали 34 пожара в экосистемах (ФОТО)

Причина – занесение открытого огня или выжигание сухостоя.


// ГСЧС

Харьковская область: последние сутки спасатели ликвидировали 34 пожара в экосистемах

Несмотря на все предупреждения и предостережения спасателей, пожары в природных экосистемах Харьковщины не утихают.

Только за последние сутки, 6 августа, пожарно-спасательные подразделения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области 34 раза привлекались для тушения сухостоя, стерни, хвойной подстилки, камыша и мусора. Суммарная площадь горения составила около 16 га.

Кроме того, произошло еще 5 пожаров на полях, где горели пожнивные остатки на общей площади более 17 га.

Как всегда все подобные пожары возникли из-за занесения открытого источника огня, специально выжигание сухостоя или неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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