За последние сутки спасатели ликвидировали 34 пожара в экосистемах (ФОТО)

Причина – занесение открытого огня или выжигание сухостоя.
Харьковская область: последние сутки спасатели ликвидировали 34 пожара в экосистемах
Несмотря на все предупреждения и предостережения спасателей, пожары в природных экосистемах Харьковщины не утихают.
Только за последние сутки, 6 августа, пожарно-спасательные подразделения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области 34 раза привлекались для тушения сухостоя, стерни, хвойной подстилки, камыша и мусора. Суммарная площадь горения составила около 16 га.
Кроме того, произошло еще 5 пожаров на полях, где горели пожнивные остатки на общей площади более 17 га.
Как всегда все подобные пожары возникли из-за занесения открытого источника огня, специально выжигание сухостоя или неосторожное обращение с огнем.
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