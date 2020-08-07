В пригороде Харькова задержали банду квартирных воров (ФОТО)

Криминальная троица с весны обносила квартиры харьковчан и ближайшие пригороды.
Сотрудниками Управления стратегических расследований в Харьковской области ДВР Национальной полиции Украины была получена оперативная информация о злоумышленников, которые занимаются кражами на территории Харькова.
6 августа полицейские задержали злоумышленников сразу после того, как они обокрали квартиру в городе Люботине. Правонарушителями оказались трое мужчин 26, 33 и 36 лет, уроженцы Харьковской, Луганской и Донецкой областей. Установлено, что они жили в съемных квартирах в Харькове.
Во время осмотра места происшествия полицейские установили, что мужчины взломали замки и проникли в квартиру, где похитили денежные средства, бытовую технику и ювелирные украшения. При осмотре правонарушителей и автомобиля, на котором они передвигались, сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенное имущество, орудия преступления, мобильные телефоны задержанных.
Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет тюремного заключения.
В настоящее время проводится ряд следственно-оперативных мероприятий. Решается вопрос о задержании злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следствие проводит следственный отдел Люботинського отделение полиции.
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