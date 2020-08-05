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05.08.2020  11:18   

Под Харьковом произошел масштабный пожар на городской свалке

4 августа, в г. Красноград Харьковской области произошел пожар на городской свалке.


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Общая площадь возгорания составила 1 га, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Пожар на Красноградской городской свалке начался в 20:38. На момент прибытия спасателей его площадь составляла около 1 га. К тушению огня привлечены три единицы пожарно-спасательной техники ГосЧС и две единицы приспособленной к целям пожаротушения техники местных предприятий", - говорится в сообщении.

На данный момент принимаются все возможные меры по локализации и ликвидации огня.

Спасатели напоминают, что легкомысленное отношение к пожарной безопасности в большинстве случаев может привести к катастрофическим последствиям, в том числе и гибели людей.

В ГосЧС напомнили о пожарной безопасности и напомнили, что категорически запрещается:
  • создавать свалки и сжигать отходы;
  • разводить костры в лесу и лесопосадках;
  • бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;
  • оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  • сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;
  • позволять детям играть со спичками и зажигалками.

Спасатели также просят граждан сразу же звонить по телефону 101, если стали свидетелями возгорания в лесу, лесопосадках и на открытых территориях.

Источник:   112
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие, свалка
 
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