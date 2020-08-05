Под Харьковом произошел масштабный пожар на городской свалке

4 августа, в г. Красноград Харьковской области произошел пожар на городской свалке.
Общая площадь возгорания составила 1 га, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"Пожар на Красноградской городской свалке начался в 20:38. На момент прибытия спасателей его площадь составляла около 1 га. К тушению огня привлечены три единицы пожарно-спасательной техники ГосЧС и две единицы приспособленной к целям пожаротушения техники местных предприятий", - говорится в сообщении.
На данный момент принимаются все возможные меры по локализации и ликвидации огня.
Спасатели напоминают, что легкомысленное отношение к пожарной безопасности в большинстве случаев может привести к катастрофическим последствиям, в том числе и гибели людей.
Спасатели также просят граждан сразу же звонить по телефону 101, если стали свидетелями возгорания в лесу, лесопосадках и на открытых территориях.
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Под влиянием поля повышенного давления 6 августа в Харькове сохранится малооблачная без осадков погода.
Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора.
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