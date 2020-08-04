04.08.2020 13:16

Забил отца до смерти: полицейские задержали убийцу (ФОТО)

Преступление произошло на улице Гарибальди.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация об обнаружении мертвого тела мужчины в квартире дома по улице Гарибальди поступило в полицию от врача скорой помощи 2 августа 2020 года около 11:00.

На вызов выезжали следственно-оперативная группа и руководство отдела.

На теле 56-летнего владельца помещения были обнаружены многочисленные гематомы и другие признаки насильственной смерти.

В ходе розыска сотрудники Московского отдела полиции 3 августа установили лицо, причастное к совершению преступлению.

Правонарушителем оказался 32-летний сын погибшего.

Установлено, что в ночь с 31 июля на 1 августа между мужчинами возник конфликт по поводу чрезмерного употребления спиртных напитков отцом, в ходе которого сын избил его.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 7 до 15 лет.

В настоящее время решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избраннии меры пресечения в виде содержания под стражей.