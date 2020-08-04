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04.08.2020  13:16   

Забил отца до смерти: полицейские задержали убийцу (ФОТО)

Преступление произошло на улице Гарибальди.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация об обнаружении мертвого тела мужчины в квартире дома по улице Гарибальди поступило в полицию от врача скорой помощи 2 августа 2020 года около 11:00.
 
На вызов выезжали следственно-оперативная группа и руководство отдела. 
 
На теле 56-летнего владельца помещения были обнаружены многочисленные гематомы и другие признаки насильственной смерти.
 
В ходе розыска сотрудники Московского отдела полиции 3 августа установили лицо, причастное к совершению преступлению. 
 
Правонарушителем оказался 32-летний сын погибшего. 
 
Установлено, что в ночь с 31 июля на 1 августа между мужчинами возник конфликт по поводу чрезмерного употребления спиртных напитков отцом, в ходе которого сын избил его. 
 
От полученных телесных повреждений мужчина скончался.
 
Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст.  115 (Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 7 до 15 лет.
 
В настоящее время решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избраннии меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
 
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