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30.07.2020  16:58   

На поле стреляли в комбайнера (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

В результате происшествия был поврежден комбайн. Пострадавших нет.


// hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 30 июля 2020 года к Дергачевский райотдел поступило сообщение от 59-летнего мужчины. 
 
Он рассказал, что во время сбора урожая на поле у села Черкасская Лозовая неизвестные заблокировали работу комбайна, угрожая комбайнеру и его помощнику пистолетом, а затем произвели выстрелы в их сторону. 
 
Мужчины вынуждены были приостановить полевые работы.
 
По адресу выезжал руководство, следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции Дергачевского отдела полиции, работники управления уголовного розыска.
 
Во ходе расследования полицейские выявили подозреваемого в совершении указанного преступления. 
 
Им оказался 24-летний уроженец Харькова.
 
 - Установлено, что мужчина совершил несколько выстрелов из пневматического оружия, внешне похожего на пистолет Макарова, после чего спрятал это оружие в поле, - рассказал следователь Дергачевского отдела полиции Роман Гимас.  - Во время осмотра места происшествия это оружие было найдено и изъято.
 
В настоящее время гражданин задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении в совершении преступления.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст.  296 (хулиганство) уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишение свободы. 
 
Устанавливаются все обстоятельства преступления.

 

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  стрельба, полиция, харьков
 
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