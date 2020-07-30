30.07.2020 16:58

На поле стреляли в комбайнера (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

В результате происшествия был поврежден комбайн. Пострадавших нет.



// hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 30 июля 2020 года к Дергачевский райотдел поступило сообщение от 59-летнего мужчины.

Он рассказал, что во время сбора урожая на поле у села Черкасская Лозовая неизвестные заблокировали работу комбайна, угрожая комбайнеру и его помощнику пистолетом, а затем произвели выстрелы в их сторону.

Мужчины вынуждены были приостановить полевые работы.

По адресу выезжал руководство, следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции Дергачевского отдела полиции, работники управления уголовного розыска.

Во ходе расследования полицейские выявили подозреваемого в совершении указанного преступления.

Им оказался 24-летний уроженец Харькова.

- Установлено, что мужчина совершил несколько выстрелов из пневматического оружия, внешне похожего на пистолет Макарова, после чего спрятал это оружие в поле, - рассказал следователь Дергачевского отдела полиции Роман Гимас. - Во время осмотра места происшествия это оружие было найдено и изъято.

В настоящее время гражданин задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении в совершении преступления.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишение свободы.

Устанавливаются все обстоятельства преступления.