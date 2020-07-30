30.07.2020 08:08

В Циркунах полыхал двухэтажный дом (ФОТО)

Пожарные вызывали подмогу.



// ГСЧС

29 июля в 13:05 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном частном жилом доме в селе Циркуны, по улице Гагарина, 7.



К месту происшествия были направлены 2 отделения службы спасения из Московского района города Харькова.

На момент прибытия пожарных дом почти полностью был охвачен пламенем. Площадь пожара составила около 300 кв.м.

Руководитель тушения пожара принял решение о привлечении дополнительных подразделений ГСЧС.

К месту происшествия были направлены еще 3 отделения пожарно-спасательной службы из Московского и Киевского районов города Харькова, а также поселка Липцы Харьковского района.



В 14:16 пожар был локализован, в 17.35 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливаются.