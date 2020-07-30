В Циркунах полыхал двухэтажный дом (ФОТО)

Пожарные вызывали подмогу.
29 июля в 13:05 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном частном жилом доме в селе Циркуны, по улице Гагарина, 7.
К месту происшествия были направлены 2 отделения службы спасения из Московского района города Харькова.
На момент прибытия пожарных дом почти полностью был охвачен пламенем. Площадь пожара составила около 300 кв.м.
Руководитель тушения пожара принял решение о привлечении дополнительных подразделений ГСЧС.
К месту происшествия были направлены еще 3 отделения пожарно-спасательной службы из Московского и Киевского районов города Харькова, а также поселка Липцы Харьковского района.
В 14:16 пожар был локализован, в 17.35 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливаются.
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Тем, кто любит давить на окружающих, сегодня придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквал 15-20 м/с.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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