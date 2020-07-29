Внимание, розыск: из больницы ушла 18-летняя девушка (ФОТО)

Сотрудники Немышлянского отдела полиции устанавливают местонахождение Екатерины Игнатовой, 2002 года рождения.
Девушка 28 июля ушла из больницы, расположенной на Салтовском шоссе, где находилась на лечении.
Рост Екатерина 155 см, длинные черные волосы, пластина на зубах.
Была одета в белую футболку и черные брюки в белую полоску.
«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить ее в Немышлянская отдела полиции по телефонам: 102, 93-50-40, +380956641561 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.
Будьте осторожны с деньгами, будь то покупки, финансовые проекты или вложения. Есть риск принять желаемое за действительное и в результате совершить ошибку.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквал 15-20 м/с.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
влажность:
давление:
ветер: