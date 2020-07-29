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29.07.2020  11:21   

Внимание, розыск: из больницы ушла 18-летняя девушка (ФОТО)

Сотрудники Немышлянского отдела полиции устанавливают местонахождение Екатерины Игнатовой, 2002 года рождения.


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Девушка 28 июля ушла из больницы, расположенной на Салтовском шоссе, где находилась на лечении.

Рост Екатерина 155 см, длинные черные волосы, пластина на зубах.

Была одета в белую футболку и черные брюки в белую полоску.

«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить ее в Немышлянская отдела полиции по телефонам: 102, 93-50-40, +380956641561 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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