25.07.2020 16:24

Минирования: взрывотехники натаскивали копов (ФОТО, ВИДЕО)

Проведены занятия для полицейских Харькова.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, в соответствии с указаниями Председателя Национальной полиции Украины и начальника ГУНП в Харьковской области специалисты взрывотехнического управления провели дополнительные занятия для полицейских территориальных отделов полиции,

Начальник взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области Владимир Безрук провел инструктаж с полицейскими, которые привлекаются к осмотру места происшествия по факту анонимного сообщения об угрозе взрыва.

Специалисты-взрывотехники ознакомили полицейских с общими и демаскирующими признаками взрывных устройств как промышленного, так и самодельного изготовления, продемонстрировали макеты опасных предметов, которые могут нести угрозу безопасности граждан.

Также взрывотехники рассказали работникам полиции алгоритм действий при обнаружении подозрительных или заведомо опасных предметов и отметили обязательном соблюдении мер безопасности.

Во время практической части специалисты продемонстрировали уничтожение обнаруженных взрывоопасных с помощью зарядов малой мощности.

Владимир Безрук Отметил, что знание мэр безопасности при обращении с взрывоопаснымы предметами является актуальным вопросом сегодняшнего дня, и в дальнейшем занятия по данной тематике будут включены в тематический план и будут изучаться во время учебных сборов полицейскими всех служб.