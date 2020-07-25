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25.07.2020  16:24   

Минирования: взрывотехники натаскивали копов (ФОТО, ВИДЕО)

Проведены занятия для полицейских Харькова.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, в соответствии с указаниями Председателя Национальной полиции Украины и начальника ГУНП в Харьковской области специалисты взрывотехнического управления провели дополнительные занятия для полицейских территориальных отделов полиции,
 
Начальник взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области Владимир Безрук провел инструктаж с полицейскими, которые привлекаются к осмотру места происшествия по факту анонимного сообщения об угрозе взрыва.
 
Специалисты-взрывотехники ознакомили полицейских с общими и демаскирующими признаками взрывных устройств как промышленного, так и самодельного изготовления, продемонстрировали макеты опасных предметов, которые могут нести угрозу безопасности граждан.
 
Также взрывотехники рассказали работникам полиции алгоритм действий при обнаружении подозрительных или заведомо опасных предметов и отметили обязательном соблюдении мер безопасности.
 
Во время практической части специалисты продемонстрировали уничтожение обнаруженных взрывоопасных с помощью зарядов малой мощности.
 
Владимир Безрук Отметил, что знание мэр безопасности при обращении с взрывоопаснымы предметами является актуальным вопросом сегодняшнего дня, и в дальнейшем занятия по данной тематике будут включены в тематический план и будут изучаться во время учебных сборов полицейскими всех служб.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  взрывотехники, бомбы, харьков, минирование
 
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