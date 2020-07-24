24.07.2020 14:13

Нападение на почту: полиция вплотную занялась налетчиком (ВИДЕО)

Полиция устанавливает личность разбойника, напавшего на почтовое отделение в Немышлянском районе.



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Напомним, что 23 июля 2020 года около 16:17 в полицию поступило информация о том, что в помещение почты на проспекте Льва Ландау зашел неизвестный мужчина в балаклаве и под угрозой применения дубинки, заставил открыть сейф.

Затем он связал кассиршу и вместе с другой работницей закрыл в подсобке.

После чего завладел деньгами и скрылся.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа во главе с руководством Немышлянского отдела полиции.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) уголовного кодекса Украины.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность нападавшего.