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24.07.2020  14:13   

Нападение на почту: полиция вплотную занялась налетчиком (ВИДЕО)

Полиция устанавливает личность разбойника, напавшего на почтовое отделение в Немышлянском районе.


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Как сообщает ГУ Нацполции, неизвестный завладел деньгами из сейфа в сумме 30 тысяч гривен и скрылся в неизвестном направлении.
 
Напомним, что 23 июля 2020 года около 16:17 в полицию поступило информация о том, что в помещение почты на проспекте Льва Ландау зашел неизвестный мужчина в балаклаве и под угрозой применения дубинки, заставил открыть сейф. 
 
Затем он связал кассиршу и вместе с другой работницей закрыл в подсобке. 
 
После чего завладел деньгами и скрылся.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа во главе с руководством Немышлянского отдела полиции.
 
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст.  187 (разбой) уголовного кодекса Украины. 
 
Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность нападавшего. 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, почта, харьков
 
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