24.07.2020 11:40

В чистом поле сгорел PATRIOT (ФОТО)

Спасатели Золочевского района ликвидировали пожар в автомобиле.



// ГСЧС

23 июля в 21:38 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле вблизи села Уды Золочевского района.



По прибытию на место вызова пожарными было установлено, что огнем полностью был охвачен автомобиль УАЗ «PATRIOT» на площади 6 кв.м.

В результате пожара автомобиль уничтожен.



Пожар локализован в 22:15, а ликвидировали - 22:30. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

Непосредственно пожар возник в автомобиле, который двигался по дороге. Причина его возникновения устанавливается.