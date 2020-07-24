В чистом поле сгорел PATRIOT (ФОТО)

Спасатели Золочевского района ликвидировали пожар в автомобиле.
23 июля в 21:38 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле вблизи села Уды Золочевского района.
По прибытию на место вызова пожарными было установлено, что огнем полностью был охвачен автомобиль УАЗ «PATRIOT» на площади 6 кв.м.
В результате пожара автомобиль уничтожен.
Пожар локализован в 22:15, а ликвидировали - 22:30. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.
Непосредственно пожар возник в автомобиле, который двигался по дороге. Причина его возникновения устанавливается.
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