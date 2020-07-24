Главная Новости Криминал и происшествия В чистом поле сгорел PATRIOT (ФОТО)
24.07.2020  11:40   

В чистом поле сгорел PATRIOT (ФОТО)

Спасатели Золочевского района ликвидировали пожар в автомобиле.


// ГСЧС

23 июля в 21:38 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле вблизи села Уды Золочевского района.

По прибытию на место вызова пожарными было установлено, что огнем полностью был охвачен автомобиль УАЗ «PATRIOT» на площади 6 кв.м.

В результате пожара автомобиль уничтожен.

Пожар локализован в 22:15, а ликвидировали - 22:30. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

Непосредственно пожар возник в автомобиле, который двигался по дороге. Причина его возникновения устанавливается.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.07 Криминал и происшествия В сумерках возле кладбища пожарные тушили сухую траву (ФОТО) 23.07 Криминал и происшествия По трассе на Белгород горело пшеничное поле (ФОТО) 22.07 Криминал и происшествия Ночью на Высоковольтной сгорела Toyota (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 