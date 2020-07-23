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23.07.2020  19:58   

Заложник под Харьковом: захватили сына, требуя деньги от отца (ФОТО)

Преступники разоблачены полицией.


//khar.gp.gov.ua
Лозовская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.  189, ч. 2 ст.  146 УК Украины.
 
По информации руководителя местной прокуратуры Игоря Белодед, в ходе досудебного расследования установлено, что группа лиц похитила и незаконно лишила свободы 39-летнего жителя Харьковской области. 
 
Мужчины требовали от отца заложника 20 тыс.  долларов США за освобождение его сына и несовершение насилия в отношении него.
 
23 июля 2020 года при передаче денег в с.  Гоптовка Дергачевского района Харьковской области трое злоумышленников задержаны, а заложник освобожден.
 
Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрениии и избрании меры пресечения. 
 
Устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления.
 
 
Тэги:  заложник, шантаж, харьков, требовали денег, лозовая
 
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