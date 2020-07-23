23.07.2020 19:58
Заложник под Харьковом: захватили сына, требуя деньги от отца (ФОТО)
Преступники разоблачены полицией.
//khar.gp.gov.ua
Лозовская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146 УК Украины.
По информации руководителя местной прокуратуры Игоря Белодед, в ходе досудебного расследования установлено, что группа лиц похитила и незаконно лишила свободы 39-летнего жителя Харьковской области.
Мужчины требовали от отца заложника 20 тыс. долларов США за освобождение его сына и несовершение насилия в отношении него.
23 июля 2020 года при передаче денег в с. Гоптовка Дергачевского района Харьковской области трое злоумышленников задержаны, а заложник освобожден.
Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрениии и избрании меры пресечения.
Устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления.