23.07.2020 19:58

Заложник под Харьковом: захватили сына, требуя деньги от отца (ФОТО)

Преступники разоблачены полицией.



//khar.gp.gov.ua

Лозовская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146 УК Украины.

По информации руководителя местной прокуратуры Игоря Белодед, в ходе досудебного расследования установлено, что группа лиц похитила и незаконно лишила свободы 39-летнего жителя Харьковской области.

Мужчины требовали от отца заложника 20 тыс. долларов США за освобождение его сына и несовершение насилия в отношении него.

23 июля 2020 года при передаче денег в с. Гоптовка Дергачевского района Харьковской области трое злоумышленников задержаны, а заложник освобожден.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрениии и избрании меры пресечения.

Устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления.