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16.07.2020  19:52   

Пришел к старушке и стащил деньги: рецидивист пойман (ФОТО)

В Харьковской области полиция разоблачила мужчину, который обокрал пенсионерку


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, следователем Чугуевского райотдела сообщено о подозрении в совершении преступления 44-летнему жителю Чугуевского района.
 
9 июля 2020 года в полицию поступило сообщение от 92-летней женщины о том, что она обнаружила дома отсутствие 3 тысяч гривен.
 
В ходе розысков полицейские установили лицо, причастное к краже.
 
Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 44-летний сосед заявительницы. Мужчина признался полицейским в совершении преступления.
 
Как выяснилось, 6 июля 2020 года он зашел к старушке, чтобы помочь ей по хозяйству. Когда бабушка отвлеклась, он похитил ее деньги и потратил на собственные нужды.
 
15 июля 2020 года следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривается максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  кража, воровство, харьков
 
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