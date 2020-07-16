16.07.2020 19:52

Пришел к старушке и стащил деньги: рецидивист пойман (ФОТО)

В Харьковской области полиция разоблачила мужчину, который обокрал пенсионерку



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, следователем Чугуевского райотдела сообщено о подозрении в совершении преступления 44-летнему жителю Чугуевского района.

9 июля 2020 года в полицию поступило сообщение от 92-летней женщины о том, что она обнаружила дома отсутствие 3 тысяч гривен.

В ходе розысков полицейские установили лицо, причастное к краже.

Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 44-летний сосед заявительницы. Мужчина признался полицейским в совершении преступления.

Как выяснилось, 6 июля 2020 года он зашел к старушке, чтобы помочь ей по хозяйству. Когда бабушка отвлеклась, он похитил ее деньги и потратил на собственные нужды.

15 июля 2020 года следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривается максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.