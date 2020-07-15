15.07.2020 17:15

Хитрые дельцы три года не платили в бюджет поселка за землю

Предпринимателям светит выплата долга почти в два миллиона гривен.



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Хозяйственным судом Харьковской области удовлетворено исковое заявленіе Харьковской местной прокуратуры № 6 в интересах государства в лице Песочинского поселкового совета Харьковского района Харьковской области к одному из частных акционерных обществ о взыскании неосновательно сбереженных средств в сумме почти 1,7 млн грн.

По информации руководителя местной прокуратуры Андрея Яковлева, установлено, что предприятие с 1994 года постоянно пользуется земельным участком площадью почти 5,5 га, расположенным на территории пгт. Песочин Харьковского района Харьковской области, без надлежащим образом оформленных правоустанавливающих документов.

На указанном земельном участке находятся здания предприятия, которые принадлежат ему на праве частной собственности и используются в хозяйственной деятельности.

При этом предприятие с января 2017 года не уплатило ни копейки в бюджет поселкового совета за использование указанного земельного участка.

Это стало основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в суд.

Сейчас решение суда не вступило в законную силу, поскольку продолжается время на апелляционное обжалование.