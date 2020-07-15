Главная Новости Криминал и происшествия Хитрые дельцы три года не платили в бюджет поселка за землю
15.07.2020  17:15   

Хитрые дельцы три года не платили в бюджет поселка за землю

Предпринимателям светит выплата долга почти в два миллиона гривен.


//facebook.com
Хозяйственным судом Харьковской области удовлетворено исковое заявленіе Харьковской местной прокуратуры № 6 в интересах государства в лице Песочинского поселкового совета Харьковского района Харьковской области к одному из частных акционерных обществ о взыскании неосновательно сбереженных средств в сумме почти 1,7 млн грн.
 
По информации руководителя местной прокуратуры Андрея Яковлева, установлено, что предприятие с 1994 года постоянно пользуется земельным участком площадью почти 5,5 га, расположенным на территории пгт. Песочин Харьковского района Харьковской области, без надлежащим образом оформленных правоустанавливающих документов.
 
На указанном земельном участке находятся здания предприятия, которые принадлежат ему на праве частной собственности и используются в хозяйственной деятельности.
 
При этом предприятие с января 2017 года не уплатило ни копейки в бюджет поселкового совета за использование указанного земельного участка.
 
Это стало основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в суд.
 
Сейчас решение суда не вступило в законную силу, поскольку продолжается время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.07 Криминал и происшествия Кибермошенники: в Харькове задержали «спецов» по онлайн-кредитам (ВИДЕО, ФОТО) 13.07 Криминал и происшествия Афера на 3 миллиона: госчиновнице светит до восьми лет за решеткой 30.06 Криминал и происшествия Прокуратура предупреждает: мошенники от ее имени вымогают деньги
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 