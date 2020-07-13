Главная Новости Криминал и происшествия Спасатели освободили дикую косулю, заскочившую на Краснопавловскую дамбу (ФОТО)
13.07.2020  14:32   

Спасатели освободили дикую косулю, заскочившую на Краснопавловскую дамбу (ФОТО)

Спасательная операция прошла в Лозовском районе.


// ГСЧС

13 июля в 9:20 в службу спасения поступило сообщение что на центральной дамбе Краснопавловского водохранилища Лозовского района в пропускной шлюза попало дикое животное, похожее на косулю.

Высота бетонного заграждения, в которое попало животное, составляет 4 метра, ширина – 20 метров и длина – 200 метров. Косуля бегала и кричала.

К спасательной операции были привлечены специалисты Лозовского украинского общества охотников и рыболовов.

Спасатели по трехколенной лестнице спустились в резервуар, с помощью рыболовной сетки поймали животное и подняли на верх дамбы.

Косуля травм не получила, и ее сразу отпустили в лес.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, спасение, косуля, дамба, харьков
 
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