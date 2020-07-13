Спасатели освободили дикую косулю, заскочившую на Краснопавловскую дамбу (ФОТО)

Спасательная операция прошла в Лозовском районе.
13 июля в 9:20 в службу спасения поступило сообщение что на центральной дамбе Краснопавловского водохранилища Лозовского района в пропускной шлюза попало дикое животное, похожее на косулю.
Высота бетонного заграждения, в которое попало животное, составляет 4 метра, ширина – 20 метров и длина – 200 метров. Косуля бегала и кричала.
К спасательной операции были привлечены специалисты Лозовского украинского общества охотников и рыболовов.
Спасатели по трехколенной лестнице спустились в резервуар, с помощью рыболовной сетки поймали животное и подняли на верх дамбы.
Косуля травм не получила, и ее сразу отпустили в лес.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью сильный дождь. Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Грозы, местами шквалы и порывы 15-20 м/с, местами град.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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