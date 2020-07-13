Розыск: четверо детей ушли в ночь из дома и пропали (ФОТО)

Лозовским отделом полиции разыскиваются несовершеннолетние Фольтен Виталий 2003 г.р., Кучеренко Максим 2006 г.р., Иващенко Карина 2006 г.р. и Иващенко Иван 2008 г.р.
Подростки 12 июля около девяти часов вечера ушли из дома в неизвестном направлении и их местонахождение неизвестно, сообщили в Ювенальной превенции.
Приметы:
Фольтен В.: рост 160-170 см, волосы короткие, гипс на правой руке,
Кучеренко М.: рост 160-170 см, волосы коричневые, волосы, худощавого телосложения, был обед в футболку, спортивные штаны, кроссовки сине-серого цвета, есть татуировка «крестики-нолики».
Иващенко К.: на вид цыганской внешности, черные волосы, рост 150-155 см., при себе имела рюкзак зеленого цвета, кроссовки белого цвета.
Иващенко И.: на вид цыганской внешности, волосы короткие.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о возможном местонахождении несовершеннолетних, просят сообщить по тел. 0959441288, 0669340346 или 102.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться.
В Харькове ожидается пасмурная погода. Дождь, гроза, местами град, по городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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