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13.07.2020  09:03   

Розыск: четверо детей ушли в ночь из дома и пропали (ФОТО)

Лозовским отделом полиции разыскиваются несовершеннолетние Фольтен Виталий 2003 г.р., Кучеренко Максим 2006 г.р., Иващенко Карина 2006 г.р. и Иващенко Иван 2008 г.р.


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Подростки 12 июля около девяти часов вечера ушли из дома в неизвестном направлении и их местонахождение неизвестно, сообщили в Ювенальной превенции.

Приметы:

Фольтен В.: рост 160-170 см, волосы короткие, гипс на правой руке,

Кучеренко М.:  рост 160-170 см, волосы коричневые, волосы, худощавого телосложения, был обед в футболку, спортивные штаны, кроссовки сине-серого цвета, есть татуировка «крестики-нолики».

Иващенко К.: на вид цыганской внешности, черные волосы, рост 150-155 см., при себе имела рюкзак зеленого цвета, кроссовки белого цвета.

Иващенко И.:  на вид цыганской внешности, волосы короткие.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о возможном местонахождении несовершеннолетних, просят сообщить по тел. 0959441288, 0669340346 или 102.

Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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