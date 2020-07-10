10.07.2020 18:38

На Новых Домах внедорожник и ВАЗ не поделили перекресток и технично «послали» полицейских

В Харькове участники аварии отказались от составления административных материалов, прибегнув к европротоколу.



://hk.npu.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, 10 июля около 15:20 на перекрестке проспекта Московском и бульвара Богдана Хмельницкого произошло ДТП без травмированных.

По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобиль ВАЗ-21074 и автомобиль Nissan. В результате ДТП никто не пострадал.

От оформления ДТП водители отказались и составили европротокол.