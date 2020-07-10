Главная Новости Криминал и происшествия На Новых Домах внедорожник и ВАЗ не поделили перекресток и технично «послали» полицейских
10.07.2020  18:38   

На Новых Домах внедорожник и ВАЗ не поделили перекресток и технично «послали» полицейских

В Харькове участники аварии отказались от составления административных материалов, прибегнув к европротоколу.


://hk.npu.gov.ua

Как сообщили  в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, 10 июля около 15:20 на перекрестке проспекта Московском и бульвара Богдана Хмельницкого произошло ДТП без травмированных.

По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобиль ВАЗ-21074 и автомобиль Nissan. В результате ДТП никто не пострадал.

От оформления ДТП водители отказались и составили европротокол.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  внедорожник, перекресток, ваз, харьков, полиция, дтп, протокол
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.03 Криминал и происшествия Ночью на Салтовке подожгли элитный внедорожник 08.11 Криминал и происшествия На Салтовке сгорел гараж с элитным внедорожником 10.06 Криминал и происшествия Элитный внедорожник разнес рекламный щит на Проспекте Науки (ВИДЕО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 