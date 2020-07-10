10.07.2020 16:16

Харьковчан попросили внимательнее относиться к заезжим

Полиция информирует о требованиях законодательства о въезде в Украину иностранцев и лиц без гражданства, их выезда из Украины и транзитного проезда через ее территорию.



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Порядок оформления иностранцам и лицам без гражданства виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию, требования к пребыванию иностранцев и лиц без гражданства в Украину регулируется согласно:

Законом Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» от 22.09.2011№ 3773-VI;

Правилами оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию , утвержденными постановлением КМУ от 01.03.2017 № 118;

Порядком подтверждения достаточного финансового обеспечения иностранцев и лиц без гражданства для въезда в Украину, пребывания на территории Украины, транзитного проезда через территорию Украины и выезда за ее пределы и определения размера такого обеспечения , утвержденным постановлением КМУ от 04.12.2013 № 884;

Требованиями к организации работы по оформлению виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию , утвержденными приказом Министерства иностранных дел Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины от 30 октября 2017 №469 / 897/605;

Требованиями к оформлению виз в электронном виде , утвержденным приказом МИД от 18.12.2017 №558, зарегистрированным в Минюсте Украины 17.01.2018 за № 71/31523 .;

Порядком продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины , утвержденный постановлением КМУ от 15.02.2012 № 150;

Порядком оформления, изготовления и выдачи вида на жительство и вида на жительство и технического описания их бланков и внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 26 декабря 2002 № 1983, утвержденный постановлением КМУ от 28.03.20212 № 251.

Иностранцы въезжают в Украину и выезжают из Украины через пункты пропуска на государственной границе по национальному паспорту i в случае наличия визы, если другой порядок въезда не установлено законодательством или международными договорами Украины.

Паспортный документ подается иностранцем и лицом без гражданства для регистрации в пункте пропуска через государственную границу должностному лицу Государственной пограничной службы. Регистрация производится на срок не более 90 дней в течение 180 дней.

Срок пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины, паспортные документы или документы, подтверждающие личность без гражданства, которые зарегистрированы должностным лицом Государственной пограничной службы Украины, продолжается территориальными органами или подразделениями Государственной миграционной службы Украины в соответствии с Порядком продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины.

Оформления иностранцам и лицам без гражданства вида на временное или постоянное проживание осуществляется территориальными органами или подразделениями Государственной миграционной службы Украины согласно Порядка оформления, изготовления и выдачи вида на жительство и вида на жительство и технического описания их бланков и внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украина от 26 декабря 2002 № 1983.

Иностранец или лицо без гражданства в случае потери на территории Украины паспортного документа иностранца или документа, удостоверяющего личность без гражданства, должны об этом незамедлительно письменно уведомить территориальный орган или подразделение Государственной миграционной службы, который обязан выдать справку и направить соответствующее сообщение в Администрацию Государственной пограничной службы. В таком случае вопрос о продлении срока пребывания иностранца и лица без гражданства на территории Украины или их выезда из Украины решается после получения ими в дипломатическом представительстве или консульском учреждении страны гражданской принадлежности или происхождения или прежнего постоянного проживания паспортного документа иностранца или документа, удостоверяющего личность без гражданства, на основании личного заявления, копии справки,

Транзитный проезд иностранцев через территорию Украины разрешается при наличии у них транзитной визы типа «В», визы страны следования, проездных билетов или других документов, которые подтверждают транзитный характер поездки.

Оформление виз для въезда в Украину заграничными дипломатическими учреждениями Украины

Все категории виз, предусмотренных законодательством, оформляются заграничными дипломатическими учреждениями Украины.

Подробнее о порядке оформления виз - по этой ссылке : https://mfa.gov.ua/podorozhnim/vyizd-ta-perebuvannya-inozemciv-v-ukrayini .

Оформление виз для въезда в Украину в пунктах пропуска через государственную границу

В предусмотренных законодательством случаях оформления виз для въезда в Украину может осуществляться подразделениями МИД в пунктах пропуска через государственную границу в международных аэропортах «Борисполь» и «Одесса».