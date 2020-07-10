Харків’ян запрошують на ранкову зарядку до Саржиного яру

Професійні спортсмени у суботу, 11 липня, проведуть зарядку у Саржиному яру.
Харків'яни зможуть потренуватися з гравцем національної збірної України з хокею з шайбою Діаною Ковтун та членом національної збірної України з футзалу Христиною Єрьоменко.
Початок - о 9:00. Долучитися можуть усі бажаючі.
Именно сегодня будет легче признаться в своих затаенных чувствах, в том числе и в любви, или сказать человеку в глаза то, что вы о нем думаете.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков
Впервые футбольный арбитр использовал свисток в Англии.
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