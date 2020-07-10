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10.07.2020  10:50   

Харків’ян запрошують на ранкову зарядку до Саржиного яру

Професійні спортсмени у суботу, 11 липня, проведуть зарядку у Саржиному яру.


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Харків'яни зможуть потренуватися з гравцем національної збірної України з хокею з шайбою Діаною Ковтун та членом національної збірної України з футзалу Христиною Єрьоменко.

Початок - о 9:00. Долучитися можуть усі бажаючі.

Источник:   ХМР
 Тэги:  зарядка, саржин яр, харьков
 
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