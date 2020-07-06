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06.07.2020  16:02   

Более полумиллиарда гривен для армии - жители Харьковщины оплатили военный сбор

В Главном управлении налоговой службы в Харьковской области проинформировали о поступлении военного сбора.


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В Государственный бюджет с начала года поступило 542 800 000 гривен.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поступления военного сбора выросли на 4,3 миллиона гривен.

Также налоговики отмечают стабильную динамику поступлений «налога на поддержку армии» от плательщиков региона в течение первого полугодия 2020 года. Если в январе этого года поступления составили 84,1 млн грн, то в июне – уже 102,4 млн гривен.

Источник:   ГУ ГНС
 Тэги:  военный сбор, гнс, харьков
 
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