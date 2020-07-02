Главная Новости Криминал и происшествия Экологов не пустили на территорию лесничества под Харьковом, где незаконно добывают песок
02.07.2020  17:46   

Экологов не пустили на территорию лесничества под Харьковом, где незаконно добывают песок

Инспекторов не допустили на территорию государственного предприятия «Изюмское лесное хозяйство»


://khark.dei.gov.ua

По данным ведомства 1 июля с целью проверки обращения по незаконной добычи недр и незаконной вырубки деревьев на территории ГП "Изюмское лесное хозяйство" совершили выезд в указанного предприятия. Однако, руководство предприятия не допустило инспекторов для проведения внеплановой проверки, ссылаясь на карантинные мероприятия. По данному факту был составлен акт о недопущении к проведению проверки и подано заявление в полицию.

Несмотря на препятствия, на территории Песчанского лесничества инспекторы зафиксировали факт незаконной разработки песчаного карьера.

Так, около 10:00 инспекторы обнаружили автомобиль ЗИЛ, который осуществлял перевозку песка из карьера при отсутствии соответствующих разрешительных документов. По факту нарушения была вызвана патрульная полиция и подано заявление.

Источник:   Госэкоинспекция в Харьковской области
 Тэги:  лес, песок, харьков, инспектор, экология
 
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