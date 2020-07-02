Главная Новости Криминал и происшествия Суд разрешил выйти под залог двум наркоторговцам, изгадившим харьковские многоэтажки рекламой наркоточек (ФОТО)
02.07.2020  14:41   

Суд разрешил выйти под залог двум наркоторговцам, изгадившим харьковские многоэтажки рекламой наркоточек (ФОТО)

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум мужчинам, которые подозреваются незаконном сбыте особо опасного психотропного вещества, с правом внесения залога в 100 тысяч гривен.


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Как сообщил руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков, в ходе досудебного расследования установлено, что в Харькове двое мужчин организовали интернет-магазин по продаже наркотиков. Указанные лица размещали информацию о наличии в них психотропного вещества, договаривались с потенциальными покупателями. Оплату получали на банковские карточки.

Двух мужчин задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Указанным лицам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 100 тыс. грн.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства фигурантов уголовного производства, обнаружено и изъято свертки с веществом кристаллического происхождения, и технику, с помощью которой осуществлялась продажа - мобильные телефоны и ноутбук.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

 

Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  наркотики, задержание, харьков, пригород, амфитамин, марихуана
 
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