Суд разрешил выйти под залог двум наркоторговцам, изгадившим харьковские многоэтажки рекламой наркоточек (ФОТО)

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум мужчинам, которые подозреваются незаконном сбыте особо опасного психотропного вещества, с правом внесения залога в 100 тысяч гривен.
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков, в ходе досудебного расследования установлено, что в Харькове двое мужчин организовали интернет-магазин по продаже наркотиков. Указанные лица размещали информацию о наличии в них психотропного вещества, договаривались с потенциальными покупателями. Оплату получали на банковские карточки.
Двух мужчин задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Указанным лицам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 100 тыс. грн.
В ходе обысков, проведенных по месту жительства фигурантов уголовного производства, обнаружено и изъято свертки с веществом кристаллического происхождения, и технику, с помощью которой осуществлялась продажа - мобильные телефоны и ноутбук.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры.
В Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Ночью без осадков, днем местами по области небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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