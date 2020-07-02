02.07.2020 14:41

Суд разрешил выйти под залог двум наркоторговцам, изгадившим харьковские многоэтажки рекламой наркоточек (ФОТО)

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум мужчинам, которые подозреваются незаконном сбыте особо опасного психотропного вещества, с правом внесения залога в 100 тысяч гривен.



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Как сообщил руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков, в ходе досудебного расследования установлено, что в Харькове двое мужчин организовали интернет-магазин по продаже наркотиков. Указанные лица размещали информацию о наличии в них психотропного вещества, договаривались с потенциальными покупателями. Оплату получали на банковские карточки.



Двух мужчин задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Указанным лицам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 100 тыс. грн.



В ходе обысков, проведенных по месту жительства фигурантов уголовного производства, обнаружено и изъято свертки с веществом кристаллического происхождения, и технику, с помощью которой осуществлялась продажа - мобильные телефоны и ноутбук.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.



Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.