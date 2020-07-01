Спасатели рассказали, что горело в детской поликлинике в Харькове (ФОТО)

Спасатели во время пожара в в детской поликлинике №12 эвакуировали 70 человек - причины пожара выясняются.
По данным ГСЧС, на втором этаже двухэтажного здания в кабинете офтальмолога горела пластиковая отделка стен на площади 6 кв. м.
Из-за сильного задымления коридоров корпуса, спасатели эвакуировали 70 человек, из которых 50 человек - медицинские работники, 20 посетителей поликлиники, в том числе шесть детей.
Пожар локализован в 13:23, ликвидирован - в 13:48. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
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