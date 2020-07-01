Женщина умерла посреди улицы в Харькове

ЧП произошло вечером 30 июня в районе Одесской.
О происшествии сообщили харьковские паблики.
«На Одесской во дворах труп женщины 65 лет, собирала бутылки, стало плохо. Полиция и скорая на месте», – написал телеграм-канал ХХ.
Деятельность в «авральном» режиме сегодня способна дать превосходные результаты! Для романтических встреч и знакомств это не лучший день.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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