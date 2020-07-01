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01.07.2020  09:05   

Женщина умерла посреди улицы в Харькове

ЧП произошло вечером 30 июня в районе Одесской.


// Telegram

О происшествии сообщили харьковские паблики.

«На Одесской во дворах труп женщины 65 лет, собирала бутылки, стало плохо. Полиция и скорая на месте», – написал телеграм-канал ХХ.

Тэги:  смерть, труп, харьков
 
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