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30.06.2020  19:02   

Справка из частной клиники не помогла «отмазать» водителя-наркомана

В Харькове суд оштрафовал на 10,2 тыс. грн водителя, который катался под наркотиками, проигнорировав «липовый» документ.


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О проишествии сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Харькова.

По данным ведомства, в суд поступил административный материал в отношении жителя Харькова о совершении им правонарушения по ст. 130 КУоАП - управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Установлено, что мужчина, управлявший автомобилем в состоянии наркотического опьянения, был остановлен работниками патрульной полиции. Мужчина имел все признаки опьянения - зрачки глаз были расширены, на свет не реагировали, лицо было красное, речь замедлена. Однако от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения водитель отказался в присутствии свидетелей.

Представитель правонарушителя предоставил суду медицинскую справку одной из частных клиник, согласно которой следов алкоголя и психотропных веществ в организме подсудимого обнаружено не было. Однако суд критически оценил заключение клиники, поскольку он получен с нарушением инструкции, и расценил позицию защиты, как имеющую целью избежания ответственности за правонарушения.

Суд признал водителя виновным в совершении правонарушения по ч.1 ст.130 КУоАП и оштрафовал его на 10,2 тыс. Грн, лишив также права управления транспортными средствами на один год. Апелляционных жалоб на постановление подано не было.

 

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  полиция, задержание, наркотик, харьков, опьянение
 
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