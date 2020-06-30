30.06.2020 12:56

«Электротяжмаш» окончательно остановился: сырья нет, водоотведение прекратили за долги

Работа ГП «Электротяжмаш» остановлена из-за невозможности выполнить производственную программу июня 2020 г. в силу отсутствия расходных материалов и комплектующих, а также отключения системы водоотведения за долги перед коммунальным предприятием «Харьковводоканал».



://tsn.ua/

На сайте КП "Харьковводоканал" размещено официальное сообщение о причинах вынужденного прекращения предоставления услуг водоотведения "Электротяжмашу" .

Как отметили на КП "Харьковводоканал", задолженность "Электротяжмаша" за услуги водоотведения по состоянию на 26 июня 2020 г. составила 1 493 961 грн. Указанная сумма образовалась за период с марта 2019 г., и "Харьководоканал" в связи с этим неоднократно предупреждал администрацию завода об отключении от услуг водоотведения.

"Мы неоднократно официально уведомляли "Электротяжмаш" о данной задолженности, но руководство предприятия не реагировало и не предпринимало практических шагов для погашения долга. В результате было принято решение прекратить предоставление услуг водоотведения с 29 июня текущего года. "Харьковводоканал" пошел на это вынужденно - мы должны принимать во внимание коллективные интересы громады Харькова. Наше коммунальное предприятие обязано получать денежные средства от абонентов - юридических лиц, поскольку мы обязаны ежедневно предоставлять услуги водоснабжения и водоотведения всему городу", - сообщили на предприятии.

О внутризаводских причинах остановки завода сказано в распоряжении № 201-01-06 за подписью Николая Корнейчука директора "Электротяжмаша" по производству. В документе сказано: "На сегодня в производственной службе и цехах основного производства отсутствуют предметы заводских заказов на производственную программу июня". В связи со сложившимися обстоятельствами руководителям производственных подразделений "Электротяжмаша" приказано:

- прекратить изготовление продукции, не обеспеченной сырьем;

- детали и узлы, классифицируемые как незавершенное производство (продукция на разных стадиях сборки), довести до готовности и подготовить к консервации;

- не запускать в производство новые партии деталей и узлов.

Такая ситуация с нехваткой сырья сложилась из-за огромной задолженности госпредприятия "Завод "Электротяжмаш" перед поставщиками, которая достигла 0,5 млрд. грн. Из-за этого многие поставщики ведут претензионную работу в судах.

Незадолго до появления приказа об остановке и консервации производства "Электротяжмаша" суд отстранил его и.о. гендиректора Виктора Бусько, в отношении него и его заместителя ведется уголовное производство за растрату госсредств в особо крупных размерах. В настоящее время исполняющий обязанности руководителя предприятия все еще официально не назначен.

Эксперты полагают, что остановка "Электротяжмаша" чревата проблемамы не только для руководства одного из крупнейших промышленных предприятий Харькова. "Оргвыводы" могут быть предприняты в отношении главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко, который пролоббировал назначение Бусько руководителем завода, а тот довел предприятие до фактического банкротства в преддверии приватизации. Помимо этого, бездействие губернатора Харьковщины Алексея Кучера создало взрывоопасную социально-экономическую ситуацию, которая ухудшает перспективы партии "Слуга народа" на осенних местных выборах.