Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове суд объявил приговор хулигану, который в час остановил трамваи
30.06.2020  12:34   

В Харькове суд объявил приговор хулигану, который в час остановил трамваи

Пассажир сначала нецензурно выражался в адрес водителя, после чего разбил дверь и остановил работу общественного транспорта


// facebook

Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова.

По данным суда, днем ​​16 февраля 2020 обвиняемый, находясь в трамвае, который ехал по маршруту №16а, начал беспричинно выражаться нецензурной бранью в сторону водителя, после чего нанес удар кулаком в стекло водительской двери и разбил его. Водитель был вынужден остановить трамвай, вызвать полицию. Соответственно, движение трамваев по указанному маршруту был задержан на час.

Вследствие хулиганских действий обвиняемого КП "Салтовское трамвайное депо" была вызвана материальный ущерб на общую сумму 1,6 тыс. Грн.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы с испытательным сроком в один год. Также человек должен компенсировать коммунальному предприятию нанесенный ущерб.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  хулиган, трамвай, суд, остановка, задержка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.03 Криминал и происшествия Сильно избил любовницу: копы поймали дебошира 13.03 Криминал и происшествия Ножом - в шею: ревнивый хулиган и грабитель чуть не убил любовницу (ФОТО) 11.03 Криминал и происшествия Рецидивист с копией японского меча «накидал» понтов на пятилетний срок
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 