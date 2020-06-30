В Харькове суд объявил приговор хулигану, который в час остановил трамваи

Пассажир сначала нецензурно выражался в адрес водителя, после чего разбил дверь и остановил работу общественного транспорта
Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова.
По данным суда, днем 16 февраля 2020 обвиняемый, находясь в трамвае, который ехал по маршруту №16а, начал беспричинно выражаться нецензурной бранью в сторону водителя, после чего нанес удар кулаком в стекло водительской двери и разбил его. Водитель был вынужден остановить трамвай, вызвать полицию. Соответственно, движение трамваев по указанному маршруту был задержан на час.
Вследствие хулиганских действий обвиняемого КП "Салтовское трамвайное депо" была вызвана материальный ущерб на общую сумму 1,6 тыс. Грн.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы с испытательным сроком в один год. Также человек должен компенсировать коммунальному предприятию нанесенный ущерб.
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