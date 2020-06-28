28.06.2020 15:15

Прокуратура озвучила подробности стрельбы по отдыхающим

На Харьковщине пьяный мужчина открыл стрельбу из-за отказа подвезти на авто.



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По сообщению пресс-секретаря прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, о стрельбе в селе Гусаровка рассказали свидетели инцидента.

Чубенко сообщил журналистам, что к отдыхающим подошел пьяный мужчина 1967 года. Он потребовал отвезти его на авто. Получив отказ, злоумышленник открыл стрельбу из боевого пистолета Макарова. Также стало известно, что человек имеет судимость. Злоумышленника задержали сами отдыхающие.