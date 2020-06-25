ДТП на Салтовке: мопед под колесами авто (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Салтовке - ДТП.
Здесь, на пересечении улиц Амосова и проспекта Тракторостроителей легковушка сбила человека на мопеде.
Полиция на месте.
Информации о пострадавших пока нет.
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
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