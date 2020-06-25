Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на Салтовке: мопед под колесами авто (ФОТО)
25.06.2020  19:07   

ДТП на Салтовке: мопед под колесами авто (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Салтовке - ДТП.

Здесь, на пересечении улиц Амосова и проспекта Тракторостроителей легковушка сбила человека на мопеде.

Полиция на месте.

Информации о пострадавших пока нет.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.06 Криминал и происшествия ДТП на трассе: нацгвардейцы снесли микроавтобус (ФОТО, ВИДЕО) 25.06 Криминал и происшествия Ночная авария: пьяный водила корейца организовал четверное ДТП (ФОТО) 24.06 Криминал и происшествия Смерть велосипедиста: мужчина погиб, врезавшись в дверь иномарки (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 