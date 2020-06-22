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22.06.2020  17:11   

ДТП: авария на окружной (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХХ, на окружной - авария.

Попал в сильную аварию легковой автомобиль.

Столкнулись КрАЗ и Renault Kangoo.
 
Все живы. Водитель Рено с разбитой головой, ждут скорую.

Тэги:  дтп, аварии, харьков, окружная, разбилась легковушка
 
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