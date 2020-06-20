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20.06.2020  09:19   

На Алексеевке сгорел внедорожник: пахнет поджогом (ВИДЕО)

О ЧП сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Веха - на проспекте Победы, 66К загорелся припаркованный Белый Jeep (похоже, поджег).

Автомобиль принадлежит инста-блогерше @korya4ka

По словам очевидцев внедорожник взрывался несколько раз.

Рядом стоящие автомобили тоже начали загораться.

Соседи спасли несколько автомобилей от огня, откатив их вручную.

Пожарные всё потушили.

Приезжала полиция.

 

Тэги:  горела машина, поджог, харьков
 
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