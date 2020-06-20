На Алексеевке сгорел внедорожник: пахнет поджогом (ВИДЕО)

О ЧП сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Веха - на проспекте Победы, 66К загорелся припаркованный Белый Jeep (похоже, поджег).
Автомобиль принадлежит инста-блогерше @korya4ka
По словам очевидцев внедорожник взрывался несколько раз.
Рядом стоящие автомобили тоже начали загораться.
Соседи спасли несколько автомобилей от огня, откатив их вручную.
Пожарные всё потушили.
Приезжала полиция.
Успех придет в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии день абсолютно провальный.
Жара немного спадет, выходные будут облачными и временами ненастными: с дождями, грозами, а местами и градом.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
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