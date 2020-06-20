На Алексеевке сгорел внедорожник: пахнет поджогом (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 20 июня Успех придет в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии день абсолютно провальный.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные Жара немного спадет, выходные будут облачными и временами ненастными: с дождями, грозами, а местами и градом.