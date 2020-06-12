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12.06.2020  09:58   

Розыск: из дома ушел особый подросток (ФОТО)

Сотрудниками Немышлянского отдела полиции устанавливается местонахождение 12-летнего Станислава Номеровского.


// Facebook

Парень ушел из дома в ночь на 12 июня и до настоящего времени не вернулся.

Рост Станислава 150 см, худощавого телосложения, волосы светлые густые, глаза серые. Имеет задержку психо-речевого развития

Возможно был одет в бело-красную футболку, серые шорты и тапочки.

Подросток ранее уже оставлял дом.

«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить Немышлянская отдел полиции по телефонам: 102, (057) 93-50-40, 0956641561 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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