Розыск: из дома ушел особый подросток (ФОТО)

Сотрудниками Немышлянского отдела полиции устанавливается местонахождение 12-летнего Станислава Номеровского.
Парень ушел из дома в ночь на 12 июня и до настоящего времени не вернулся.
Рост Станислава 150 см, худощавого телосложения, волосы светлые густые, глаза серые. Имеет задержку психо-речевого развития
Возможно был одет в бело-красную футболку, серые шорты и тапочки.
Подросток ранее уже оставлял дом.
«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить Немышлянская отдел полиции по телефонам: 102, (057) 93-50-40, 0956641561 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.
Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
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