12.06.2020 09:58

Розыск: из дома ушел особый подросток (ФОТО)

Сотрудниками Немышлянского отдела полиции устанавливается местонахождение 12-летнего Станислава Номеровского.



// Facebook

Парень ушел из дома в ночь на 12 июня и до настоящего времени не вернулся.

Рост Станислава 150 см, худощавого телосложения, волосы светлые густые, глаза серые. Имеет задержку психо-речевого развития



Возможно был одет в бело-красную футболку, серые шорты и тапочки.



Подросток ранее уже оставлял дом.



«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить Немышлянская отдел полиции по телефонам: 102, (057) 93-50-40, 0956641561 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.