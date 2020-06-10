10.06.2020 09:04

Домушников из Купянска будут судить за кражу в крупных размерах

Харьковские следователи завершили досудебное расследование по факту серии краж из частных домовладений.



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В прошлом году полицейские разоблачили в совершении преступлений на территории города Купянска трех местных жителей. Своими действиями они вызвали ущерб пострадавшим на общую сумму более 300 тысяч гривен. Было открыто уголовное производстве по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины.



Во время досудебного расследования правоохранители установили причастность к совершению уголовных преступлений группы из трех жителей Купянска: 27-летнего организатора и двух исполнителей – 27 и 28 лет. Все трое мужчин ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.



Следователи установили, что злоумышленники в течение августа и сентября 2019 года совершили 4 кражи из частных домов. Организатор предварительно осматривал места преступления и по телефону давал исполнителям указания и советы, а также следил за обстановкой. Злоумышленники отжимали окна и двери и таким образом попадали в помещения. Объектом криминального промысла правонарушителей становились бытовая техника, золотые украшения, личные вещи и деньги.



15 апреля 2020 года 27-летнему организатору группировки и 28-летнему исполнителю сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. После внесения залога в размере 105 100 и 42 040 гривен соответственно, мужчин освободили из-под стражи.



2 июня следователи сообщили им о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.



9 июня обвинительный акт в уголовном производстве вручен подозреваемым и их защитникам. Задержанным грозит от семи до двенадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.



Третьему участнику группировки - 27-летнему исполнителю 15 апреля заочно сообщено о подозрении совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и 23 апреля он объявлен в розыск. В настоящее время полицией принимаются меры по установлению местонахождения злоумышленника и привлечения к уголовной ответственности.