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05.06.2020  10:32   

Внимание, вчера пропал 13-летний подросток (ФОТО)

Сотрудниками Харьковского отдела полиции устанавливается местонахождение Таисии Дмитренко, 2007 года рождения.


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Девочка 4 июня ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Рост Таисии 175 см, длинные русые волосы, голубые глаза, широкие брови, курносый нос.

Была одета в короткие синие шорты, бежевую кофту, тряпичные синие кроссовки.

Девочка ранее неоднократно покидала место проживания.

«Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим обратиться в Харьковский отдела полиции по телефонам: 102, (057) 7487350, 0990732499 или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, полиция, розыск, харьков
 
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