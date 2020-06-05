Внимание, вчера пропал 13-летний подросток (ФОТО)

Сотрудниками Харьковского отдела полиции устанавливается местонахождение Таисии Дмитренко, 2007 года рождения.
Девочка 4 июня ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Рост Таисии 175 см, длинные русые волосы, голубые глаза, широкие брови, курносый нос.
Была одета в короткие синие шорты, бежевую кофту, тряпичные синие кроссовки.
Девочка ранее неоднократно покидала место проживания.
«Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим обратиться в Харьковский отдела полиции по телефонам: 102, (057) 7487350, 0990732499 или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой. От важных разговоров сегодня лучше отказаться – найти взаимопонимание и компромисс будет нелегко.
Облака уже с утра затянут небо, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Утром и днем кратковременный дождь, гроза, шквалы, местами град.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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