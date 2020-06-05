05.06.2020 10:32

Внимание, вчера пропал 13-летний подросток (ФОТО)

Сотрудниками Харьковского отдела полиции устанавливается местонахождение Таисии Дмитренко, 2007 года рождения.



// Facebook

Девочка 4 июня ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.



Рост Таисии 175 см, длинные русые волосы, голубые глаза, широкие брови, курносый нос.



Была одета в короткие синие шорты, бежевую кофту, тряпичные синие кроссовки.



Девочка ранее неоднократно покидала место проживания.



«Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим обратиться в Харьковский отдела полиции по телефонам: 102, (057) 7487350, 0990732499 или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.



