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05.06.2020  10:14   

Подрыв банкомата: подробности от полиции (ФОТО)

Полиция Харькова разыскивает злоумышленников, которые взорвали банкомат в Холодногорском районе.


// Нацполиция

Сообщение о взрыве по проспекту Славы поступило в полицию 5 июня в 3:10.

По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Установлено, что взрыв произошел в банкомате, расположенном в помещении супермаркета.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Информация зарегистрирована в Холодногорском отделе полиции.

Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства и причастные лица к событию устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  банкомат, полиция, подорвали, харьков
 
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