Подрыв банкомата: подробности от полиции (ФОТО)

Полиция Харькова разыскивает злоумышленников, которые взорвали банкомат в Холодногорском районе.
Сообщение о взрыве по проспекту Славы поступило в полицию 5 июня в 3:10.
По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
Установлено, что взрыв произошел в банкомате, расположенном в помещении супермаркета.
В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.
Информация зарегистрирована в Холодногорском отделе полиции.
Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства и причастные лица к событию устанавливаются.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой. От важных разговоров сегодня лучше отказаться – найти взаимопонимание и компромисс будет нелегко.
Облака уже с утра затянут небо, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Утром и днем кратковременный дождь, гроза, шквалы, местами град.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажность:
давление:
ветер: