05.06.2020 10:14

Подрыв банкомата: подробности от полиции (ФОТО)

Полиция Харькова разыскивает злоумышленников, которые взорвали банкомат в Холодногорском районе.



// Нацполиция

Сообщение о взрыве по проспекту Славы поступило в полицию 5 июня в 3:10.



По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.



Установлено, что взрыв произошел в банкомате, расположенном в помещении супермаркета.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.



Информация зарегистрирована в Холодногорском отделе полиции.

Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства и причастные лица к событию устанавливаются.