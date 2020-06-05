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05.06.2020  09:27   

На Залютино взорвали банкомат (ФОТО)

Взрыв произошел в ночь на 5 июня.


// Telegram

«Ночью, на проспекте Славы 3, неизвестные дали огня. В городе план-перехват!», – сообщает один из харьковских пабликов.

В Нацполиции обещали дать официальную информацию позже,

Тэги:  банкомат, взорвали, хапрьков
 
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