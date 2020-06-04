04.06.2020 10:39

Конфликт в Слобожанской Сечи: полиция показала оружие, изъятое у активистов (ФОТО)

Полиция задержала участников общественной организации.



// Нацполиция

Напомним, вечером 3 июня в Краснокутском районе произошел конфликт в лесном массиве по улице Заводской, 40.

На открытом участке местности машину с правоохранителями, которые находились по делам на территории района, окружили граждане, которые назвали себя поселенцами «Слобожанской сечи». Мужчины держали в руках палки, топор и оружие. Агрессивно настроенные парни угрожали правоохранителям, порезали колеса и повредили лобовое стекло и стекло правого бокового окна багажного отсека автомобиля «Renault Duster».



Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли несколько деревянных палок, топор, предметы, похожие на два пистолета и складной нож, патроны.





Сведения по факту правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.





За совершение данных уголовных преступлений в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержаны пять человек в возрасте от 34 до 42 лет. Решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.



Сейчас специально созданная следственно-оперативная группа тщательно изучает все обстоятельства данного происшествия.