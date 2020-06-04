Конфликт в Слобожанской Сечи: полиция показала оружие, изъятое у активистов (ФОТО)

Полиция задержала участников общественной организации.
Напомним, вечером 3 июня в Краснокутском районе произошел конфликт в лесном массиве по улице Заводской, 40.
На открытом участке местности машину с правоохранителями, которые находились по делам на территории района, окружили граждане, которые назвали себя поселенцами «Слобожанской сечи». Мужчины держали в руках палки, топор и оружие. Агрессивно настроенные парни угрожали правоохранителям, порезали колеса и повредили лобовое стекло и стекло правого бокового окна багажного отсека автомобиля «Renault Duster».
Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли несколько деревянных палок, топор, предметы, похожие на два пистолета и складной нож, патроны.
Сведения по факту правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.
За совершение данных уголовных преступлений в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержаны пять человек в возрасте от 34 до 42 лет. Решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Сейчас специально созданная следственно-оперативная группа тщательно изучает все обстоятельства данного происшествия.
Звезды обещают усилить дух свободомыслия, что позволит мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Ночью кратковременный дождь. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь. Грозы, местами град, шквал 15-20 м/с.
Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
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