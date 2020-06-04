04.06.2020 08:23

В Слобожанской Сечи задержали членов организации POTON (ФОТО)

Задержанным вменяетс вооруженный конфликт с правоохранителями.



// Нацполиция

Инцидент произошел 3 июня в Краснокутском районе Харьковской области.

По информации ГУ НП, машину с правоохранителями, которые находились по делам на территории района, окружили граждане, которые назвали себя поселенцами Слобожанской Сечи. Мужчины держали в руках палки, топор и оружие. Агрессивно настроенные молодчики угрожали правоохранителям, порезали колеса и разбили ветровое стекло в автомобиле, а также сделали один выстрел из оружия в боковое стекло.

По информации активистов, они блокировали машину неизвестных, которые якобы снимали поселение "потоновцев" с помощью квадрокоптера.



Информация по поводу указанных событий поступила в Краснокутский отдел полиции. На место выезжали руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа и другие подразделения полиции.





Сведения по факту правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.





Кроме того установлено, что накануне, 2 июня, эти же лица угрожали руководителю одного из отделов полиции и препятствовали его свободному передвижению.



Инцидент произошел 2 июня около 15:00 в сквере возле улицы Жен Мироносиц. Затем конфликт продолжился в фойе админздания областного главка полиции. Следователи СУ ГУНП в Харьковской области открыли по данному факту уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.



